الأحد.. بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجُدد بالكليات الأدبية بجامعة كفر الشيخ

أكد مصدر بقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ، أنه سيتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجُدد من الملتحقين بالكليات الأدبية بالجامعة، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم توقيع الكشف الطبي على طلاب كليات «التربية - التجارة انتظام وانتساب - الحقوق انتظام وانتساب - الآداب انتظام فقط»، لافتًا إلى أنه يتم أيضًا خلال الأسبوع المقبل توقيع الكشف الطبي على المتخلفين من طلاب الكليات العملية.

موعد الكشف الطبي على طلاب الكليات العلمية

وأشار، إلي أنه قد تم بداية من يوم الأحد الماضي توقيع الكشف الطبي علي الطلاب الجُدد الملتحقين بكليات «الطب البشري - طب وجراحة الفم والأسنان - العلاج الطبيعي - الصيدلة - الطب البيطرى - الذكاء الاصطناعي - الحاسبات والمعلومات - الألسن - العلوم - التمريض - المعهد الفنى للتمريض»، ويستمر ذلك حتى صباح غد الخميس.

خطوات الكشف الطبي

وأضاف المصدر، أن خطوات الكشف الطبي تتمثل في تسجيل الطالب للكشف الطبى عبر الرابط التالي، http://mis.kfs.edu.eg/clinic/، مع ضرورة ملء الاستمارة إلكترونيًا وطباعتها ولصق صورة شخصية 4×6 للطالب، وإحضار بطاقة ترشيح، وإثبات شخصية الطالب، بالإضافة إلى لصق طابع جامعة بـ20 جنيها من مستشفى الطلبة على استمارة الكشف الطبي، والحضور في مدرج فؤاد بدر بالمدخل الرئيسي لجامعة كفر الشيخ.