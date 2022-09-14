محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مشروعات «حياة كريمة» بمطوبس (صور)

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء تامر سعيد محمد السكرتير العام للمحافظة، عددًا من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتطوير الريف المصري، ومنها مركز شباب خان الجني، مركز شباب جديد، والمجمعات الخدمية المتعددة بقرية الجزيرة الخضراء.

جاء ذلك، بحضور محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء برلمان الشباب.

خدمات متعددة وملعب خماسي بقرية الجزيرة الخضراء

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تفقد عدد من المشروعات التي جرى الانتهاء من إنشائها ضمن مبادرة حياة كريمة، وأخرى جاري العمل بها، منها مركز شباب خان الجني، وما يضمه من خدمات متعددة وملعب خماسي، والمجمعات الخدمية بقرية الجزيرة الخضراء، ومنها مجمع خدمي حكومي؛ لتقديم كافة الخدمات للمواطن من خلال المركز التكنولوجي، ومجمع حرفي، ومجمع للخدمات الزراعية، وغيرهم من المشروعات المتعددة.

وأوضح المحافظ، أنه من بين المجمعات مجمع خدمي بالجزيرة الخضراء، وهو عبارة عن مجمع حكومي منفصل يحتوي على العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطن بدلاً من أن يتجه لعاصمة المركز أو المحافظة، إذ يقدم العديد من الخدمات الحياتية من بريد وتموين وشهر عقاري وسجل مدني وهكذا، وهي الخدمات التي يتعامل معها المواطن وغيرها من خدمات كالصحة والتعليم وخلافه.

المجمع الخدمي بمثابة مقر حكومي للمواطن

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المواطن يستطيع أن يتعامل مع أكثر من شباك بالمركز، لاحتوائه على 14 شباكًا، لأنه بمثابة مقر حكومي للمواطن مثل مجمع المصانع، ومجمع التحرير بالقاهرة، لكنه مجمع خاص بالقرية يخدم المواطن دون اللجوء للذهاب إلى مركز مطوبس أو مدينة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مجمع زراعة للخدمات الزراعية، ومجمع حرفي للصناعات الصغيرة، ومجمع للمدارس، وكل الخدمات بمنطقة واحدة مقسمة إلى مجمعات.

ورحب المحافظ، خلال الجولة، بشباب البرلمان القادمين من المراكز المختلفة لاهتمامهم بهذه الجولة، لافتاً إلى أن هؤلاء الشباب سينقلون للناس الواقع وما رأوه من مباني جاهزة، جرى تجهيزها من معدات وأجهزة رياضية، بحيث يستطيع الشباب المنافسة في كافة الألعاب المتعددة على مستوى الجمهورية، ويمثلون مصر عالمياً.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مركز مطوبس شهد تغييرًا جذريًا في مختلف الجوانب الحياتية من مياه وكهرباء وغاز وغيرها، بالإضافة إلى الأنشطة الصحية من مباني صحية مختلفة، وتطوير في التعليم سواء جزئي أو كلي، فضلاً عن مراكز الشباب، والتطور الضخم في الخدمات المقدمة لتحسين جودة الحياة.