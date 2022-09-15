مصرع طفلين «توأم» غرقًا في إحدى الترع بسوهاج.. «أحدهما حاول إنقاذ الآخر»

صرحت جهات التحقيق المختصة، بدائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، بدفن جثماني طفلين شقيقين «توأم»، يعد مصرعهما غرقًا في مياه إحدى الترع المواجهة لمنزلهما؛ إذ أنه في أثناء لهوهما على حافتها انزلقت قدم الأول وسقط بها، وحال محاولة الآخر إنقاذه سقط أيضًا.

إخطار بغرق طفلين شقيقين

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بغرق طفلين شقيقين بترعة دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وجرى انتشال الجثتين، وبالفحص تبين غرق الطفل «حمدي. ف. ع. ا»، 5 أعوام، وشقيقه «خالد. ف. ع. ا» 5 أعوام، ويقيمان بالناحية ذاتها.

نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جرجا العام

وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جرجا العام، وبسؤال عمهما المدعو «حمدي. ع. ا»، 50 عامًا، عامل، يقيم بالناحية ذاتها، أقر بأنه أثناء لهو المذكورين على حافة الترعة المواجهة لمنزلهما، انزلقت قدم الأول وسقط بها، وحال محاولة الآخر إنقاذه سقط أيضًا، ما نتج عنه غرقهما ووفاتهما، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.