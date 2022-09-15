مصرع طالب غرقا أثناء استحمامه في مياه النيل بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز دار السلام، جنوب شرق سوهاج، بدفن جثمان طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، لقي مصرعه غرقًا، في أثناء استحمامه بمياه نهر النيل، وذلك بعد انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، جنوب شرق سوهاج، يفيد بورود بلاغ بغرق شخص في نهر النيل، دائرة المركز.

وتمكنت وحدة الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وبالفحص تبين غرق المدعو «إيهاب. ش. ا. ق»، 15 عامًا، طالب، يقيم بالناحية ذاتها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

وبسؤال والده «شحات. ا. ق»، 45 سنة، عامل، يقيم بالناحية ذاتها، أفاد بأنه أثناء استحمام نجله المذكور في نهر النيل، ولعدم إجادته السباحة اختل توازنه داخل المياه، ما أدى إلى مصرعه غرقًا، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.