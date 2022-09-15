محمد رمضان يحقق 320 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة «دوشة»

نجاح كبير حققه الفنان محمد رمضان بأغنيته الجديدة «دوشة» عبر «يوتيوب»، والتي تخطت نسب مشاهداتها أكثر من 320 ألف مشاهدة، في أقل من 16 ساعة فقط.

وكان من المقرر طرح الأغنية منذ أيام، ولكن قرر محمد رمضان تأجيل طرحها لمدة 3 أيام، حدادا على وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حسبما أعلن حينها عبر حسابه الرسمي بمنصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل عن أغنية «دوشة»

أغنية «دوشة» من كلمات وألحان فريق الباور العالي، وتعاون في هذا الكليب مع المخرج محمد سمير الذي اختار أجواء شعبية لفكرة الكليب.

نجاح الفنان محمد رمضان وظهور شبيهه

وأشاد الجمهور بظهورشبيه الفنان محمد رمضان في فيديو كليب الأغنية، إذ علق أحدهم: «جدع أنك بتعمل كده مع أي حد مش مشهور».

وتقول كلمات الأغنية:-

صاحي ومش شايف قدامي

فين النضارة عيني تعباني

حاسس بصداع جوا دماغي

مع أني شارب اتنين قهوة

لا متخوتناش وبلاش روشة