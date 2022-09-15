تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. تخصصات متاحة في 9 كليات آثار بالمحافظات

أعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية 2022، اعتبارا من اليوم الخميس حتي 22 سبتمبر الجاري، إذ يستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني، وحددت الوزارة عددا من الكليات المتاحة، من بينها كلية الآثار في تخصصات ترميم الآثار، والترميم المعماري، والترميم الدقيق.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وكلية الآثار

وتستعرض السطور التالية، تخصصات كلية الآثار المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، إذ يمكن لطلاب دبلوم الصنايع اختيار تخصصات ترميم آثار، وترميم معماري، وترميم دقيق في 9 جامعات علي مستوي الجمهورية، وهي جامعة القاهرة، وجامعة الفيوم، وجامعة أسوان، وجامعة سوهاج، وجامعة قنا، وجامعة الأقصر، ودمياط، وجامعة الزقازيق، وجامعة مطروح .

تنسيق الدبلومات الفنيه 2022

ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية 2022 اعتبارا من اليوم حتى آخر يوم لتسجيل الرغبات الخميس المقبل على مدار 24 ساعة، عبر الموقع الرسمي لخدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد من هنا، ويقوم الطالب بالدخول على الموقع، ثم اختيار تنسيق الدبلومات الفنية، ثم مصدر شهادة الدبلوم الفنية، ويضع رقم الجلوس والرقم السري، ثم يسجل الرغبات.

ويتاح في تنسيق الدبلومات الفنية 2022 عدد من الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الرسمي، ومن بينها كليات الاقتصاد المنزلي، وكلية التربية، وكلية السياحة والفنادق .