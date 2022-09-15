متاح الآن.. تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية ومعاهد التمريض 2022

أعلن مكتب التنسيق المركزي بجامعة المنصورة، اليوم الخميس، عن فتح خدمات تنسيق الشهادات الفنية علي موقع التنسيق، نظام 3 و 5 سنوات، من أجل استكمال الطلاب دراساتهم العليا في الكليات والمعاهد المتاحة لهم، ووفقا لدراجتهم في امتحانات الدبلومات الفنية المختلفة ‏«التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق»‏، وغيرها من الشهادات سواء نظام 3 سنوات أو 5 سنوات، أو الحاصلين على دبلوم «المعاهد الفنية المتوسطة، ‏والمدارس المتقدمة، المعاهد الفنية للتمريض، والمعاهد الفنية الصحية».‏

مدة تنسيق الدبومات الفنية 2022

وحددت وزارة التعليم العالي في بيان لها، فترة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والتي بدأت من الليلة، وتستمر حتي يوم الخميس المقبل الموافق 22/9/2022، وذلك لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات - ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية لعام 2022».

ويسجل الطلاب رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص، والرقم السري، من خلال موقع ‏التنسيق الإلكتروني‎ www.tansik.egypt.gov.eg :‎

الحد الأدني لتنسيق الدبومات الفنية المختلفة

وأكدت الوازرة أنه الطلاب المتاح لهم التقديم الدخول على موقع التنسيق، واختيار رغباتهم من خلال الدخول برقم الجلوس والرقم السري المطبوع على استمارة النجاح، وذلك بالحدود الدنيا للدرجات الآتية:

- الطلاب الحاصلين علي دبلوم المدارس الثانوية الفنية «التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق» بنسبة 60% فأكثر.

- طلاب المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام 5 سنوات ‏«التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق» بنسبة 60% فأكثر‏‎.‎

- طلاب ‎المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض، والتي تتبع الجامعات بنسبة 75% فأكثر‏‎.‎

- طلاب المعاهد الفنية الصحية شعبة فنيات تمريض والتي تتبع وزارة الصحة بنسبة 75% فأكثر‏‎.‎

- ‎الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى ‏‏65%، يجرى تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية؛ إذ يتم قبولهم بالفرقة ‏الثالثة بهذه المعاهد‎.

- دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر‏‎. ‎