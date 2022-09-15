الشروط الجديدة للقبول بالمدن الجامعية في أسيوط.. التقدير ومحل الإقامة

أعلنت جامعة أسيوط الشروط الجديدة لإقامة الطالبات والطلاب بالمدن الجامعية بعد تعديلها للعام الدراسي 2022 /2023، والتي توصلت لها اللجنة المشكلة بناء على توجيهات الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة.

الطالبات الحاصلات على الثانوية العامة والقدامى

تضمنت الشروط للطالبات المستجدات الحاصلات على الثانوية العامة أن يبعد محل إقامتهن عن الجامعة 30 كم فأكثر، أما الطالبات القدامى ساكني العام الماضي فتضمنت الشروط قبول الناجحات منهن بتقدير عام امتياز، وأن يبعد محل الإقامة عن الجامعة 20 كم فأكثر.

كما تقبل المدن الطالبات الناجحات بتقدير عام جيد جدا ومحل الإقامة يبعد عن الجامعة 30 كم فأكثر، وكذلك الطالبات الناجحات بتقدير عام جيد ومحل الإقامة يبعد عن الجامعة 60 كم فأكثر، إضافة إلى الطالبات الناجحات بتقديرعام مقبول ومحل الإقامة يبعد عن الجامعة 80 كم فأكثر.

أما الطالبات القدامى غير الساكنات في المدن الجامعية العام الماضي، فتضمنت شروط قبولهن الحصول على تقدير امتياز، وأن يبعد محل الإقامة عن الجامعة 30 كم فأكثر، أو حصولهن على تقدير جيد جدا وأن يبعد محل الإقامة عن الجامعة 60 كم فأكثر، أو الحصول على تقدير جيد وأن يبعد محل الإقامة عن الجامعة 100 كم فأكثر، كما تقبل المدن الجامعية الطالبات الحاصلات على تقدير مقبول بشرط أن يبعد محل الإقامة عن الجامعة 120 كم فأكثر.

شروط قبول الطلاب المستجدين والقدامى

أما بالنسبة لشروط قبول الطلاب المستجدين من خريجي الثانوية العامة، فتضمنت أن يبعد محل الإقامة عن الجامعة 80 كم والحصول على نسبة 75% في نتيجة الثانوية العامة لطلاب المجموعة العلمية، و60% لطلاب المجموعة الأدبية.

وتقبل المدن الجامعية الطلاب المستجدين «انتظام» من محافظات المناطق النائية، بغض النظر عن نسبة النجاح في الثانوية العامة، وذلك من محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء وشمال سيناء ومرسى مطروح.

أما الطلاب القدامى غير ساكني العام الماضي، فيتم قبولهم شريطة الحصول على تقدير امتياز أن يبعد محل الإقامة عن الجامعة بمسافة 30 كم فأكثر، أو الحصول على تقدير جيد جدا وأن يبعد محل الإقامة مسافة 70 كم فأكثر، أو الحصول على تقدير جيد بمسافة 150 كم فأكثر.