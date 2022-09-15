«تعليم مطروح»: توسعات وإنشاء مدارس جديدة قبل انطلاق العام الدراسي 

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، إجراء العديد من الدراسات الخاصة بأعمال التوسعات الإنشائية والإحلالات الجزئية والكلية والإنشاءات الجديدة، من خلال إدارة التخطيط والمشروعات، بالتعاون وبالتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى تنفيذ توسعات إنشائية لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بعدد من المدارس.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، إلى الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب في إدارة الحمام التعليمية، ومدرسة جلحوب المغواري بإدارة العلمين، ومدرستين بإدارة الضبعة، فيما شهدت إدارة مطروح تنفيذ توسعات بإحدى عشرة مدرسة ابتدائية وإعدادية سيتم تشغيل اثنين منها، هما مدرسة الكرامة برأس الحكمة، ومدرسة تحفيظ القرآن الإعدادية بنات، وجاري الانتهاء من باقي المدارس.

توسعات في مدارس مطروح

وأضاف أنه قبل بدء العام الدراسي الجديد جرى تنفيذ توسعات في بعض المدارس التي بها كثافة عالية، من بينها مدرسة أبو بكر الصديق في إدارة النجيلة التعليمية غرب المحافظة، ومدرسة فرج كويلة بإدارة براني، إضافة إلى مدرسة «أولاد يحيى»، والتي نُفذت بالمشاركة مع مؤسسة «مصر الخير»، وجاري العمل في كل الإدارات للانتهاء من العمل في عشر مدارس أخرى.

مساهمة «حياة كريمة» في مشروعات المدارس

وأشار وكيل تعليم محافظة مطروح، إلى أنه في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يُجرى التنسيق بين إدارة التخطيط والمشروعات ووحدة «حياة كريمة» بالمحافظة وهيئة الأبنية التعليمية، لإنشاء العديد من المدارس في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، والتي وصلت إلى 30 منطقة وتجمعا، وإضافة نوعيات جديدة من التعليم بهذة المناطق.

وأوضح أن إدارة السلوم أعدت دراسات لإنشاءات جديدة بها، تمثلت في مدارس السلوم الصناعية، والحران للتعليم الأساسي، والسلوم الرسمية لغات، فضلا عن تعديل مرحلة السلوم الابتدائية، لافتا إلى أنه يجرى الآن دراسة إنشاء ثلاث مدارس يابانية بإدارة العلمين والضبعة وسيوة.