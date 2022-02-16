تحفيز المعلمين ومناخ صحي للطلاب.. مدارس مطروح تستعد للترم الثاني

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات في ظل الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة الاستعداد الجيد، والحرص على تكامل الجهود التي سيتم اتخاذها لتوفير المناخ التربوي المناسب والآمن لجميع الطلاب وفقا للتعليمات الوزارية.

وكيل تعليم مطروح يجتمع مع الإدارات التعليمية

اجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، مع مديري الإدارات التعليمية عبر «الفيديو كونفرانس» بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، واستعرض خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، والجهود المبذولة لضمان جاهزية المدارس في القرى والنجوع والمدن، من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا.

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إجراءات الفصل الدراسي الثاني بمطروح

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم، مجموعة من التوجيهات لمديري الإدارات التعليمية بشأن الفصل الدراسي الثاني، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات التالية:

توزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات، مع جواز تكليف موجهي التخصصات المختلفة بسد العجز في حالة الضرورة القصوى، وجواز ندب المعلمين الملحقين على وظائف إدارية لسد العجز بالتناوب مع زملائهم، لضمان حسن سير العمل.

تشجيع وتحفيز المعلمين والطلاب على مهارات الإبداع والابتكار.

التنبيه على قيادات المديرية والإدارات التعليمية والمدارس بجميع مراحلها بضرورة عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، للاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على وضع حلول واقعية للمشكلات التي تطرأ في حينها.

العمل على توفير مناخ صحي آمن للطلاب والمعلمين، من خلال التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الآمن بين جميع أفراد المنظومة.

عدم تنفيذ أي برامج تدريبية سواء كانت داخلية أو مع جهات مانحة، إلا بالتنسيق مع إدارة التنمية المهنية بتعليم مطروح واللجنة العليا للتدريب بالوزارة وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك فيما يخص المخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

الاهتمام بتوفير عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المدرسة.

التأكيد على أهمية المشروعات القومية وفوائدها لدى المجتمع والفرد، وتعريف الطلاب بها عبر منابر الإذاعة المدرسية.

تفعيل خطة الأنشطة التربوية بجميع مدارس مطروح.

التأكيد على أهمية مرحلة رياض الأطفال في تنشئة وإعداد الطفل للتعليم.

تفعيل دور بنك المعرفة المصري وتشجيع الطلاب على الاستفادة منه وتزويدهم بجميع المعلومات والوسائل للتعامل معه.

تفعيل استخدام السبورات الذكية.

الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

تفعيل خطط الزيارات الميدانية وسرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها وتعقيمها.

التواصل والتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والمراكز لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة مداخل المدارس من الخارج وإزالة الباعة الجائلين من أمام المدارس.

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الالتزام بالخطة الزمنية

أيضا وجه وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح بالآتي: