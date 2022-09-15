جهاز «لاب توب» يُوقع تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات في القاهرة والجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وبيعها لشريكهم المقيم بالجيزة، إذ تبين أن مهمة الأخير تتلخص في شراء السيارات المسروقة بثمن بخس ثم إعادة بيعها كقطع غيار لورش إصلاح السيارات.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن القاهرة، تمكن تشكيل عصابي من سرقة سيارة بداخلها جهاز لاب توب، بمنطقة المرج، وتم تتبع الجهاز ونجحت قوات الشرطة من خلال عمليات التتبع في ضبط المتهمين.

التحفظ على 3 سيارات مسروقة أمام منزل لص الجيزة

وتحفظت الشرطة على 3 سيارات مسروقة عُثر عليها أمام منزل المتهم بالجيزة، وتواصل أجهزة الأمن البحث عنه تمهيدًا للقبض عليه بعد اعتراف شركائه الثلاثة بتفاصيل جرائمهم إثر ضبطهم في القاهرة أثناء محاولتهم التصرف في جهاز لاب توب بالبيع وألقت الشرطة القبض عليهم قبل أن تكتمل مهمتهم الأخيرة.

لصوص السيارات يعترفون: «بنسرق الموديلات القديمة»

«بنسرق الموديلات القديمة»، بهذه الكلمات بدأ المتهمون الثلاثة في الاعتراف بتفاصيل جرائمهم أمام جهات التحقيق، مؤكدين سرقة عدد من السيارات بنطاق محافظة القاهرة وبيعها لشريكهم في الجيزة، وأن آخر سيارة نجحوا في سرقتها كانت تقف في أحد الشوارع بمنطقة المرج بالقاهرة وكان بداخلها جهاز لاب توب، وبعد تسليمها لشريكهم ألقت الشرطة القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من بيع جهاز اللاب توب، وعقب تقنين الإجراءات قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة، كما قررت ضبط وإحضار شريكهم الهارب.

خبير أمني: تتبع العناصر الجنائية

اللواء عبد العزيز خضر الخبير الأمني، أكد لـ «الوطن»، أن أجهزة الأمن دائمًا ما ترصد العناصر الجنائية الأمر الذي يساعد أجهزة البحث الجنائي في سرعة حل جرائم السرقات مثلما حدث في واقعة سرقة سيارة موظف بالمرج، لافتًا إلى أن المعلومات والتحريات أسفرت عن تحديد الجناة وتتبع خط سيرهم في وقت قليل وضبطهم.