جولات يومية مكثفة لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد في أسوان

شهدت مدارس محافظة أسوان، فى إداراتها التعليمية الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، جولات مكثفة من مسؤولي الإدارات التعليمية لمتابعة آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وبحسب بيان إعلام مديرية التربية والتعليم بأسوان، بناءً على تعليمات عبد الكريم لطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لاستمرار جولات المتابعة لاستعدادات العام الدراسي الجديد، زار حسن الرحلاوي مدير إدارة إدفو التعليمية، عددًا من المدارس للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وبدأها بمدرسة الشيخ إبراهيم مدني الطيب الابتدائية، ثم انتقل لمدرستي أبوبكر الصديق الإعدادية، وإدفو الحديثة الابتدائية.

وقدم مدير الإدارة، الشكر لهذه المدارس لاستعدادها الجيد من حيث النظافة وانضباط العاملين والانتهاء من جميع التكليفات وأعمال الصيانة واستعداد المعلمين؛ لبدء عام دراسي متميز لصالح الطلاب والعملية التعليمية.

مسؤولو إدارة كوم أمبو التعليمية

وفى إدارة كوم أمبو التعليمية، تابع خالد محمد صالح مدير الإدارة، صباح اليوم، استعداد مدارس "الشهيد عقيل الابتدائية - السبيل مكي الإعدادية - كرم الديب الثانوية"؛ لبدء العام الدراسي، وتابع الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والنظافة العامة للمدارس المختلفة، والانتهاء من وضع الجداول المدرسية وقوائم الفصول، مؤكدا ضرورة تحقيق انضباط سير العمل داخل المدرسة وتواجد المعلمين.

كما تابع مدير الإدارة أنشطة المركز الاستكشافي للعلوم بكوم أمبو، وأشاد بالأعمال العلمية والبحثية والفنية الخاصة بالتلاميذ والطلاب، مؤكدا ضرورة مواصلة دعم مثل هذه المواهب والكوادر حتى تكون في طليعة جيل واعٍ ومثقف.

إدارة دراو التعليمية

وتفقد حسن محمد صالح مدير إدارة دراو التعليمية صباح اليوم مدرسة دراو الثانوية بنين، وذلك للوقوف على جاهزية المدرسة لاستقبال الدراسة وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة والمديرية، بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، إذ تابع مدير الإدارة عمليات النظافة والصيانة وانضباط العاملين بها والانتهاء من التكليفات، واستعداد المعلمين للعام الدراسي.

وشهد مدير الإدارة بذات المدرسة دورة صقل للأخصائيين الاجتماعيين للمراحل التعليمية الثلاث، حول تفعيل الجمعيات التعاونية بالمدارس تحت إشراف توجيه التربية الاجتماعية بدراو.

كما استقبل مدير الإدارة بمكتبه، الطالبة آية عبد العزيز مصطفى وأسرتها، وإبراهيم سليمان بدري ممثلاً عن جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان، إذ حصلت على الثانوية العامة بمجموع 365 درجة، وفازت بمنحة دراسية للالتحاق بكلية طب الأسنان بإحدى الجامعات الخاصة بأسيوط، مقدمة من جمعية مستثمري الطاقة الشمسية ببنبان تقديراً لتفوقها.

أسوان التعليمية جولات متواصلة

وفي إدارة أسوان التعليمية، واصلت غنية محمد على مدير الإدارة، جولاتها اليومية لمتابعة عدد من مدارس الإدارة للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وشملت الجولة مدارس "محمد الظاهر الابتدائية - الشلال الإعدادية - النهضة الابتدائية - النهضة الإعدادية"، ورافقها فى الجولة أميمة شحات رئيس قسم التعليم الابتدائي، وهيام ناصر رئيس قسم التعليم الإعدادي، ونشأت فهمي موجه أول مالي وإداري".

وشددت مدير الإدارة، بالتنبيه على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة ونظافة وتعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه وتهذيب الأشجار وتغيير الأعلام بأخرى جديدة.