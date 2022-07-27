وظائف التربية والتعليم بأسوان.. اعرف المستندات المطلوبة للتقديم

تقدم عدد من خريجي كلية التربية للحصول على وظائف التربية والتعليم بأسوان، حيث جاء ذلك عقب بيان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن توفر فرص عمل بمجموعة من الوظائف المختلفة.

وظائف بالتربية والتعليم بأسوان

وتتوفر عدد من وظائف التربية والتعليم بأسوان، وهي وظائف إشرافية بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية.

وتتضمن وظائف التربية والتعليم بأسوان للعام الدراسي 2022/2023، ما يلي:

- مدير إدارة تعليمية.

- وكيل إدارة تعليمية.

- مدير مدرسة.

- وكيل مدرسة.

- وظائف التوجيه.

على أن تقدم الطلبات بالمستندات المطلوبة خلال الفترة من 24 -7-2022 حتى 7-8-2022.

شروط الالتحاق بوظائف التربية والتعليم بأسوان

وتشمل تلك الوظائف مجموعة من الوظائف التخصصية، وتتطلب عدة مهارات أساسية وفنية وعدد من سنوات الخبرة وكذلك شروط معينة للتقديم من حيث المؤهل المطلوب، التي سيتم الإعلان عنها من قبل المديرية في وقت لاحق.

الأوراق اللازمة للتقديم

ويتطلب التقديم للوظائف تجهيز عدة مستندات، وهي:

- طلب شغل الوظيفة «استمارة 1» مرفق به صورة شخصية.

- صحيفة أحوال حديثة.

- بيان مستقل لبيان العقوبات وجودا أو عدما.

- صورة بطاقة الرقم القومي «سارية».

- صورة المؤهلات العلمية المعتمدة.

ويشترط أيضا للالتحاق بالوظائف، توفر صورة معتمدة من شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة، خطة تطوير برؤية المتقدم للنهوض بالوظيفة المتقدم لها، حصول المتقدم على شهادة الحاسب الآلي وشهادات التقدير حال وجودها.