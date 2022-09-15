كل ما تريد معرفته عن اختبارات كلية الشرطة 2022.. للذكور والفتيات

يرغب العديد من المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2022، من الذكور والإناث في معرفة تفاصيل الاختبارات التي سيخضعون لها، في مواعيدَ محددةٍ، تُعلن من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت، حتى يتمكنوا من الاستعداد لها والنجاح فيها، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريدون معرفته عن اختبارات كلية الشرطة 2022.

بالتفاصيل.. اختبارات كلية الشرطة 2022

وتنقسم اختبارات كلية الشرطة 2022 إلى 9 اختبارات، وهي كالتالي:

1 - اختبار القدرات، ومن خلاله يتم قياس المستوى الثقافي للطالب.

2 - اختبار المقاس، يتم قياس طول القامة للطالب من خلاله، ويكون 170 سم، الحد الأدنى للحاصلين على الثانوية العامة، أما لخريجي الجامعات من الذكور 165 سم، وللخريجين الإناث 160 سم.

3 - اختبار القوام، ويتم من خلاله قياس تناسب الطول مع الوزن، «أقصى وزن = الطول - 90».

4 - الاختبار الطبي، ويتم من خلال المثول أمام اللجنة الطبية من أجل التأكد من استيفاء كل شروط اللياقة الصحية.

5 - الاختبار النفسي، ويتم من خلاله المثول أمام اللجنة الطبية من أجل التأكد من استيفاء اللياقة النفسية.

6 - اختبار السمات، ويتم من خلاله إخضاع الطالب لبطاريتين من أجل قياس القدرات الذهنية مع السمات الشخصية، إضافة إلى الميول المهنية.

7 - الاختبار الرياضي، ويتم من خلاله أداء عدد من التمرينات الرياضية من أجل قياس مستوى اللياقة البدنية.

8 - الاختبار الطبي المتقدم، يتم من خلاله مثول الطالب أمام لجنة طبية من أجل إجراء اختبارات طبية متقدمة.

9 - اختبار الهيئة، آخر اختبارات كلية الشرطة ويخضع من خلاله الطالب إلى اختبار تحريري في «دليل الطالب للمعلومات العامة»، على الحاسب الآلي، ثم على الطالب المثول أمام اللجنة المشكلة من أجل الاختيار، والتي بدورها تقوم بتطبيق كل معايير المفاضلة المنصوص عليها من خلال قانون إنشاء أكاديمية الشرطة واللائحة الداخلية لها، بهدف انتقاء أفضل العناصر.