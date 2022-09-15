مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق «بلبيس- العاشر من رمضان» الصحراوي

لقي ثلاثة أشخاص في محافظة الشرقية مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق «بلبيس - العاشر من رمضان» الصحراوي، فيما تدخل رجال الدفاع المدني لاستخراج الضحايا من داخل السيارة.

وأشارت التحريات التي أجراها رجال الأمن بعد انتقالهم لموقع الحادث الذي وقع صباح اليوم الخميس، إلى أن سيارة صغيرة تأثرت بشكل كبير باصطدام سيارة نقل ثقيل بها، ما أدى لوفاة الثلاثة ركاب داخلها، فيما تم الدفع بعربات إسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة للتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن.

انتداب رجال الدفاع المدني لاستخراج الجثث

وجرى انتداب رجال قوات الدفاع المدني إلى موقع الحادث لاستخراج الجثامين الثلاثة من داخل السيارة المطبقة عليهم، فيما استعدت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المشرحة.

مصرع 3 أشخاص

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من شرطة النجدة تؤكد وقوع حادث تصادم بين سيارتين «جامبو» وأخرى نقل ثقيل بالطريق الإقليمي الصحراوي «بلبيس - العاشر من رمضان»، وتم تحرير محضرا بالواقعة.