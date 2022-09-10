مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تصادم قطارين بكرواتيا

لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 11 آخرين جراء تصادم قطاري ركاب وشحن معطل ببعضهما، مساء أمس الجمعة، وسط كرواتيا، وأشارت تقارير، إلى انقلاب القطار بسبب الحادث، فيما فتح السلطات تحقيق في سبب الحادث.

حادث التصادم وقع بالقرب من «بلدة نوفسكا»

وقالت الشرطة الكرواتية، في بيان، إنَّ التصادم وقع الساعة 9:30 مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي «9:30 مساء بتوقيت القاهرة»، بالقرب من «بلدة نوفسكا» في مقاطعة «سيساك موسلافينا» القريبة من حدود كرواتيا مع البوسنة. وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أوضح فرع وزارة الداخلية الكرواتية، في «سيساك»، أن القطاران تصادما على بعد نحو كيلومترين من «نوفسكا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت الشرطة الكرواتية، إلى إرسال فرق الطوارئ إلى مكان الحادث، وأن عمليات الإنقاذ جارية، فيما هرع رئيس الوزراء، أندريه بلينكوفيتش، مع مسؤولين حكوميين آخرين إلى مكان حادث التصادم. وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن القطارين خرجا عن مسارهما بعد التصادم.

رئيس الوزراء الكرواتي: من بين الجرحى مواطنين أجانب

وأشار بلينكوفيتش، إلى أنَّه من بين الجرحى مواطنين أجانب، مضيفًا أنَّ تأثير الحادث كان هائلًا.

وأكّد رئيس الوزراء الكرواتي، العثور على جثث 3 أشخاص في موقع الحادث، مضيفًا أنَّ مصابي حادث التصادم تمّ نقلهم إلى المستشفى، وبعضهم مصاب بجروح خطيرة.

وأشار بلينكوفيتش إلى أنَّ قطار الركاب كان ينقل 13 راكبًا بينما كان السائق فقط في قطار الشحن.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الكرواتي ويلي بيروس، إنَّ الحادث أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين في الحادث المروع.