مصرع 3 أشخاص سقطوا بسيارة نصف نقل في ترعة بالبحيرة

لقى عامل ونجليه جراء انقلاب سيارة نصف نقل في ترعة الحاجز بين قرية زهور الأمراء والوفائية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى نقل الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بالترعة الواقعة بين قريتي الوفائية وزهرة الأمراء، ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة.

تحديد هوية المتوفين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وعدد من قوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال الجثث، حيث تبين مصرع كل من: «أحمد جمال الصول النجار»، 32 سنة، و«نور أحمد جمال الصول النجار»، 4 سنوات، و«محمود أحمد جمال النجار»، 5 سنوات، وجميعهم يقيمون بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

حفظ الجثث وتحرير محضر

وجرى نقل الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.