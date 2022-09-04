مصرع 3 أشخاص بينهم سيدة في حوادث متفرقة بشمال سيناء

لقي عامل مصرعه دهسا أسفل عجلات إحدى المعدات الثقيلة على الطريق الدولي العام جنوب مدينة العريش، وذلك أثناء عمله في إحدى شركات الرصف الخاصة بالطرق، وجرى نقله للمستشفى وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وصل العامل جثة هامدة

وأكد مصدر طبي بمستشفى العريش العام، أن المستشفى استقبل عاملا «جثة هامدة»، يدعى «محمد حسن نور الدين حمودي»، 29 عاما، من محافظة أسوان، بعد أن دهسته إحدى المعدات الثقيلة أثناء عمله جنوب العريش، وأصيب بتهشم الرأس وبعض الأجزاء بالجسم، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا يفيد بوصول جثة لشخص متوفى دهسا بمناطق جنوب العريش، وتم نقله إلى قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى بسيارة إسعاف، للكشف الأخير عليه قبل إيداعه ثلاجة المستشفى.

إصابة شخص في الشيخ زويد

وفي سياق آخر، قام مستشفى الشيخ زويد المركزي بتحويل أحد الأشخاص إلى مستشفى العريش العام لخطورة حالته، بعد أن صدمته سيارة نصف نقل وهو يقف في نهر الطريق بالقرب من شارع السكة الحديد.

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام، إن الشخص مصاب باشتباه ارتجاج في المخ وكدمات في مناطق مختلفة بالجسم، وتم إدخاله قسم العناية المركزة، وحالته ما بين متوسطة وخطيرة.

إصابة سيدة في بئر العبد

وفي حادثة ثالثة، وصل إلى مستشفى بئر العبد النموذجي، سيدة مصابة بعدة إصابات متنوعة نتيجة دهسها بسيارة ربع نقل أثناء سيرها في إحدى الطرق الرئيسية بقرية 6 أكتوبر بمدينة بئر العبد على الطريق الدولي العام.

وكانت الأجهزة الأمنية ببئر العبد تلقت إخطارا بوصول سيدة مصابة نتيجة دهسها بسيارة مسرعة على الطريق الدولي العام.

وأكد مصدر طبي في مستشفى بئر العبد، أن الحادث أسفر عن إصابة «صباح إبراهيم دسوقي»، 48 عاما، بجرج قطعي في الرأس حوالي 3 سم واشتباه كسر بالركبة اليمنى وفاقدة للوعي، وحالتها سيئة نتيجة إصابتها في الرأس أيضا.