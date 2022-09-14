 وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان «سماع الدولي للإنشاد» السبت المقبل

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الخامسة عشرة، الذي يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالي، يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022، ويستمر حتى 28 من ذات الشهر.

يقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة، بالتعاون مع وزارة السياحة والتنشيط السياحي ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، يقام المهرجان تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم».

المشاركون في المهرجان

يُشارك فى المهرجان 30 فرقة تضم الفرق المصرية، وفرق من الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر، كما تشارك كندا لأول مرة في المهرجان، بالإضافة إلى الهند، والجزائر ورومانيا والمغرب والأردن والسودان وجنوب السودان وإندونسيا ولبنان واليمن وفلسطين ومصر، ومشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة فى مصر.

تحل كندا والهند ضيفتي شرف المهرجان هذا العام، إذ يكرم المهرجان مادانجيت سنغ (الهند)، الفنان الكبير عزيز حاجبيلي (أذربيجان)، الشيخ عبد الجواد محيسن(تونس)، الفنانة صباح زيداني (المغرب)، ومن مصر القس أنطونيوس إبراهيم عياد، وتكريم خاص للفنانة سميرة عبد العزيز لمشاركتها في تقديم مهرجان سماع الدولى على مدار الدورات السابقة.

أماكن عروض المهرجان

ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وقبة الغوري، قصر الأمير طاز، بيت السناري، المتحف القبطي، مجمع الأديان بمصر القديمة.

وبشان ذلك، يقول الفنان انتصار عبد الفتاح، إن الافتتاح يتضمن إقامة احتفالية كبرى بعنوان «مصر.. أرض الأنبياء»، بمشاركة جميع الدول مختلفة الثقافات، وذلك لإرسال رسالة سلام من مصر الأرض المباركة إلى جميع شعوب العالم.