«التعليم» توجّه مديرياتها بالإبلاغ عن أي مخالفات داخل المدارس

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية في جميع المحافظات لتفعيل الكتاب الدوري رقم 31، بشأن اتباع إجراءات احترازية في المنشآت التعليمية، للوقاية والحد من انتشار الجرائم والمخالفات إن وجدت.

الإبلاغ الفوري عن أي جرائم

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه يتم التنبيه على تفعيل العمل بالكتاب الدوري والالتزام بتنفيذ بما ورد به من بنود، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بهذا الشأن.

تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي لتوعية الطلاب

وترصد «الوطن» الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المدارس والمنشأت وفقا للكتاب الدوري.

- متابعة ميدانية دورية في أرجاء المدرسة كافة من قبل المختصين.

- متابعة الشكاوى واتخاذ اللازم بشأنها والإبلاغ الفوري.

- متابعة العاملين في المدرسة وعرض من يصدر عنه تصرف ينم عن خلل نفسي أو عقلي على اللجنة الطبية المختصة لتقرر حالته الصحية، ومدى إمكانية استمراره في العمل داخل المدرسة.

- تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي لتوعية الطلاب والعاملين في المدرسة.

- إخطار غرفة العمليات بديوان عام الوزارة بالجرائم إن وجدت فور وقوعها، والالتزام بما ورد في الكتاب الدوري ومن يخالفة يتعرض للمساءلة القانونية.