وزير التعليم: 250 جنيها حافزا شهريا لمدير المدرسة و150 للوكيل

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري الخاص بالضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف حافز الإدارة المدرسية والمكافأة الإضافية عن امتحانات النقل.

قيمة الحافز الشهري لمدير المدرسة

ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري على أن يمنح المخاطبون بحكم المادة 79 من قانون التعليم المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، بحسب الأحوال، حافزا شهريا نظير إدارة المدرسة بواقع مبلغ 250 جنيها، و150 جنيها على التوالي، على أن يصرف هذا الحافز وفقا للضوابط الآتية:

- كل من يشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة، مع مراعاة معدلات شغل الوظيفة الواردة بالمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم رقم (155).

- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (18) يوما، وتعتبر المناسبات الرسمية، والإجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية.

- الإشراف الكامل على أعمال المدرسة فنيا وإداريا.

- يمنح الحافز للحاصلين على إجازات بأجر كامل، طبقا لأحكام القانون.

- يحرم من الحافز من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة خلال الشهر.

- المشاركة الإيجابية في العمل.

- ألا تقل مدة العمل الفعلية عن 18 يوما، وتعتبر أيام إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازات الاستثنائية من أيام العمل الفعلية.

- تمنح المكافاة للحاصلين على إجازات بأجر كامل وفقا لأحكام القانون.

- يحرم من المكافأة من وقع عليه جزاء تأديبي خلال الشهر.