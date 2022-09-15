إنشاء مركز لخدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة سوهاج

زار وفد جامعة سوهاج، جامعة الينوي بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية شيكاغو، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة «امديست» الأمريكية، لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، اتخاذ عدد من الخطوات المهمة لتطوير مهارات الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة، لتوفير أفضل سبل العناية بهم، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

رعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد «عبد الخالق»، أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة لتقديم كل أوجه الرعاية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها، وتحقيق أقصى درجات دمجهم مع أقرانهم سواء في حياتهم العلمية أو الاجتماعية.

أهداف الزيارة

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس الوفد المشارك، أن الهدف من الزيارة هو التعرف على أحدث البرامج التربوية والتأهيلية المستخدمة لتقديم الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة، والوقوف على الوسائل التكنولوجيا والتقنيات الخاصة بمجال رعايتهم، إضافة إلى تبادل واكتساب الخبرات بين مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الينوي الأمريكية ومراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية.

التكيف الأكاديمي لذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف الدكتور محمد عبد الرحيم نائب مدير المركز والمشارك بالوفد، أنه سيتم عقد لقاءات مع دراسة حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، للتحدث عن كيفية تحقيق التكييف الأكاديمي والمجتمعي لهم من هذه خلال المراكز، لافتاً إلى أن الزيارة ستستمر حتي يوم 22 سبتمبر الجاري.