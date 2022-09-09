رئيس جامعة سوهاج يكشف شروط الالتحاق ببرامج التعليم المدمج.. «فيديو»

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إنّ التعليم المدمج هو عبارة عن الدمج بين المنظومتين المتاحتين في إدارة العملية التعليمية، الطريقة الأولى هي المعتادة والتقليدية وهي التعليم وجها لوجه، لكن في العصر الحديث بدأت تظهر طريقة أخرى للتعليم، وهي التعليم عن بُعد، من خلال الشبكة العنكبوتية أو منصات إدارة العملية التعليمية التي بدأت تظهر مؤخرا.

وأضاف عبدالخالق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلامية دعاء جاد الحق: «الشبكة العنكبوتية تمنح المعلم الفرصة لعرض المادة التعليمية للمتعلم، ويتلقاها المتعلم عن بعد، وتوضع له طرق التقويم المختلفة مثل الامتحانات، ويقوم المتعلم بالإجابة عليها وإعادة إرسالها للمتعلم مرة أخرى».

وتابع رئيس جامعة سوهاج، أن الطريقة الجديدة للتعليم أتاحت الفرصة للمعلم والمتعلم أن يلتقيا وجها لوجه من خلال منصات إدارة العملية التعليمية، أي أن هذه المنصات سمحت للعملية التعليمية بأن تكون تفاعلية يستطيع المعلم من خلالها أن يتقن توجيه الأسئلة على الطالب وجها لوجه ويقوم الطالب بالإجابة عليها والحوار مع معلمه.

وأشار الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إلى أنّ الفترة الأخيرة شهدت استخدام الطريقة التفاعلية في دول العالم، وهو ما اتبعته جامعة سوهاج في العام المنصرم بالتعاقد مع إحدى المنصات الخاصة، وذلك لتقديم كل البرامج التعليمية في الجامعة، سواء في التعليم المجاني والبرامج التي تحتويها، بالإضافة إلى البرامج الخاصة.

التسجيل الإلكتروني من خلال المنصات الإلكتروني

وأضاف: «بالنسبة إلى التعليم المدمج، فقد نفذنا فيه الجزء التفاعلي من خلال هذه المنصة، ومن خلال التعليم المدمج يمكن للطالب التسجيل إلكترونيا من أي مكان لتسجيل الرغبة في الالتحاق بالتعليم المدمج، وهناك لجنة تفحص هذه الطلبات لتحديد الطلاب الذين تنطبق الشروط عليها».

وأوضح: «نستقبل في التعليم المدمج أبناءنا الحاصلين على الثانوية العامة ومن يحالفهم الحظ في الالتحاق بإحدى الكليات من خلال مكتب التنسيق بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التنسيق، الذي يحل يومه الأخير اليوم الجمعة».

البرامج المتاحة معتمدة من خلال جامعة القاهرة

ولفت إلى أنّ البرامج المتاحة معتمدة من خلال جامعة القاهرة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «في سوهاج احتضننا أبناءنا أبناء إقليم الصعيد عامة وسوهاج خاصة، وبدلا من الذهاب إلى جامعة القاهرة للحصول على هذه البرامج، وفرنا مكانا لإدارة العملية التعليمية في المحافظة، ولدينا شهادة البكالوريوس إدارة أعمال من خلال كلية التجارة بجامعة القاهرة والجزء الثالث ليسانس دار علوم من خلال كلية دار علوم بجامعة القاهرة».