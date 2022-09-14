نائب رئيس جامعة سوهاج: نستقبل أكثر من 70 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد

عقد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اجتماعًا، وجه فيه عمداء الكليات، بضرورة الانتهاء من استكمال تجهيز قاعات التدريس، والمدرجات المركزية، وجميع أعمال الصيانة الدورية لجميع المرافق بكل كلية، وتوفير كافة مستلزمات المعامل، وذلك في إطار مجموعة من الخطط والبرامج التي وضعتها الجامعة بهدف توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

كما جرى الإعلان عن جداول المحاضرات الدراسية، والتوجيه بمتابعة وتجهيز عددًا من الأتوبيسات لنقل الطلاب، مؤكداً متابعة سير العملية التعليمية أولًا بأول منذ بداية العام الدراسي الجديد، ومشددًا على التواجد اليومي للعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بكل كلية، والالتزام بتطبيق كافة الضوابط واللوائح والتقاليد الجامعية، وذلك لضمان تحقيق الانضباط في العملية التعليمية منذ يومها الأول.

«عبد الخالق»: الجامعة تسير بخطوات ثابتة نحو مشروع التحول الرقمي

وأكد «عبد الخالق» أن الجامعة تسير بخطوات ثابتة نحو مشروع التحول الرقمي، وتعمل جاهدة من أجل مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال توظيف جميع إمكانياتها لخدمة العملية التعليمية، مضيفاً أنه تم الاستعداد لاستخدام المنصة الإلكترونية «ثينكي»، التي تم التعاقد عليها من المجلس الأعلى للجامعات وبدعم من بنك المعرفة المصري، وهي تعد منظومة رقمية تساهم في تسهيل الدراسة على الطالب الجامعي، وتوفر الوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية 2030، مضيفاً أنه تم تنظيم عدة دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، لتدريبهم على كيفية رفع المقررات الدراسية على تلك المنصة، مع ضرورة الإلتزام بمعايير ضمان الجودة في تصميم المقررات الإلكترونية وإنتاجها.

وأشار «عبد الخالق» إلى أن جامعة سوهاج، ستشهد سلسلة من الافتتاحات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها المستشفى الجامعي الجديدة التي ستدخل ضمن قائمة الافتتاحات الرئاسية، ومستشفى الجراحات التخصصية بالمقر القديم للجامعة، المبنى الثاني للاختبارات الإلكترونية، الذي سيضم 5500 جهاز حاسب آلي، لاستيعاب أكبر عدد من طلاب الكليات، وذلك استمراراً لمنظومة الامتحانات الإلكترونية، ليتم تطبيقها هذا العام على جميع الكليات، بالاضافة إلى افتتاح مبنى الفصول الدراسية بالمقر القديم للجامعة، والمقر الجديد لكلية الحقوق ومبني الإدارة المركزية، وذلك عقب الانتهاء من التشطيبات النهائية للمبني.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تستقبل هذا العام أكثر من 70 ألف طالب وطالبة بجميع الكليات، بمقري الجامعة القديم والجديد، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة اتخذت عدة قرارات مكثفة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب لبدء عام دراسي ناجح، حيث تم الاستعداد بشكل متكامل لاستقبال الطلاب الجدد، من خلال تنظيم حفلات الاستقبال الترحيبية، وإقامة الندوات التعريفية واللقاءات الإرشادية حول أماكن الكليات وأقسامها وبرامج الساعات المعتمدة بكل كلية، بالإضافة إلى أنه سيتم توزيع دليل طلابي يشمل جميع الخدمات الجامعية لتسهيل الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الطلاب خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإطلاق القوافل التخصصية والتوعوية الشاملة المشاركة في تطوير القرى الأكثر احتياجاً وتنظيم الزيارات الطلابية للمشاريع القومية العملاقة.

الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد والإحلال للمباني

وأضاف «عبد الناصر» أن إدارة الجامعة تسعى جاهدة أيضاً لتوفير مزيدًا من الرعاية المتكاملة للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية، من إقامة وتغذية وأجواء معيشية مستقرة وآمنة، حيث تم عقد عدة اجتماعات تحضيرية مع مسئولي المدن الجامعية بالمقر القديم والجديد، لتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للطلاب المقيمين بها، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجديد والإحلال للمباني والغرف، والتوسع في استقبال عددًا أكبر من الطلاب، إلى جانب وضع منظومة شاملة وميسرة لإنهاء إجراءات الالتحاق بالمدن الجامعية، لافتاً إلى أن مباني المدن الجامعية بالمقر القديم تسع 658 طالبًا، ومباني الطالبات تسع 986 طالبة، بالإضافة إلي مباني المقر الجديد التي تسع 184 طالبًا، ومباني للطالبات 1148 طالبة.

يذكر أن الدراسة بالفصل الدراسي الأول ستستمر لمدة 14 أسبوعًا وتنتهي في 5 يناير 2023، على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من 9 حتى 26 من يناير المقبل، بحيث تبدأ إجازة منتصف العام اعتباراً من السبت 28 يناير وتنتهى 9 فبراير 2023، بعدها يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير المقبل، وتستمر فيه الدراسة لمدة 16 أسبوعاََ.