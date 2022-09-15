بالأسماء.. إصابة 16 عاملا باليومية في انقلاب سيارة ربع نقل ببورسعيد

أصيب 16 عاملا باليومية، بينهم طفل، صباح اليوم، في انقلاب سيارة ربع نقل أمام نادي «أسبورت» بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، حيث كانت السيارة تقلهم إلى مكان عملهم.

نقل المصابين إلى مستشفى «الحياة»

وتلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة، يفيد بوصول 16 مصابا من عمال اليومية عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى مستشفى «الحياة» ببورفؤاد، والتابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم أمام نادي «أسبورت».

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وتبين أن المصابين هم غريب حمدي عبدالعزيز، 36 سنة، ونُقل إلى غرفة العناية لإصابته باشتباه نزيف بالمخ، وشريف أحمد أحمد، 28 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد عبد المعز محمد، 29 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعبده محمد أبو السعود، 21 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجاري حجزه في ملاحظة الجراحة.

كما أصيب لكدمات وسحاجات كل من أحمد نزيه كامل، 21 سنة، ومحمد السيد أحمد، 21 سنة، ومحمد رضا أبو السعود، 22 سنة، ومحمد أحمد فهيم، 27 سنة، وعبده فهمي سلطان، 18 سنة، وشعبان الخضر محمد عبده، 9 سنوات، ومحمد إبراهيم محمد، 28 سنة، وحسام طارق أحمد، 25 سنة، ومحمد السيد جمال، 27 سنة، ومحمد أحمد فرغلي، 24 سنة، وعبده محمد الحديدي، 20 سنة، فيما أصيب محمد السيد محمد فرح، 25 سنة، بخلف بالكتف وجاري حجزه في قسم عظام الداخلي.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن سيارة ربع نقل كانت تقل عمالا باليومية إلى إحدى الشركات بجوار نادي «أسبورت»، وانقلبت بسبب السرعة الزائدة، ووجه مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.