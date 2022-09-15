بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص قبل قليل، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية سحالي التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحادث انقلاب سيارة ملاكي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز أبو حمص يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية سحالي التابع للمركز ذاته، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الفحوصات الطبية.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من: أحمد خالد مكاوي، 21 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و عبير سلامة عبدالسلام، 17 سنة، بكسر في الحوض، وعامر محمد إبرهيم، 21 سنة، وأحمد مسعد الصعيدي، 15سنة، بكسر في الساق اليمنى، وإيمان محمد أحمد، 20 سنة، باشتباه نزيف بالبطن.

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.