«التضامن»: صرف دعم سبتمبر لـ5.1 ملايين أسرة من مستفيدي «تكافل وكرامة»

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الدعم النقدي الخاص ببرنامج «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية والبطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.

زيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية

وأفادت الوزارة، في بيان، اليوم، أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، 5.1 ملايين أسرة.

توزيع البطاقات الذكية «ميزة» على المستحقين الجدد

وأضافت: بدأنا منذ مطلع الشهر الجاري توزيع البطاقات الذكية «ميزة» على المستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها.

واشارت إلى أن هذه الخدمة المميزة تأتي في إطار تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين، وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن، كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفي أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

وبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، اليوم الخميس، صرف الدعم الاستثنائي من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني في جميع المعاملات الحكومية والمشتريات، أو عبر مكاتب البريد.

غرفة عمليات لمتابعة صرف المساعدات بـ«تكافل وكرامة»

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم.

وأوضحت أن غرفة العمليات المركزية، ستتواصل على مدار الساعة مع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»، وصل إلى 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليار جنيه في أبريل الماضي، بزيادة 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليا 25 مليار جنيه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.