زاك إيفرون يرد على شائعات تجميل فكه: تعرضت لحادث كاد يقتلني

وصف النجم الأمريكي، زاك إيفرون، الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول خضوعه لجراحة تجميلية في الفك، بالمضحكة، قائلا: «أخبرتني أمي عنها، لا أتصفح الإنترنت بشكل دائم، لذلك لا أهتم»، منوها بأنه تعرض لحادث حطم فكه وكاد أن يقتله، على حد تعبيره.

وتحدث زاك إيفرون عن الحادث، على هامش مشاركته في مهرجان تورنتو السينمائي المقام حاليا، بفيلم «The Greatest Beer Run Ever»، خلال لقاء مع النجمة راشيل سميث في برنامج «ET» الفني.

واشار إلى أن الحادث وقع في عام 2013، عندما انزلق واصطدم فكه بنافورة ماء من الجرانيت بالقرب من مدخل منزله، حيث أصيب بجرح غائر تطلب نقله إلى المستشفى وتلقى عددا من الغرز.

زاك إيفرون يشارك في «تورنتو السينمائي» بـ«The Greatest Beer Run Ever»

وعلى الجانب الآخر، تحدث إيفرون، عن بطولته السينمائية الأخيرة في فيلم «The Greatest Beer Run Ever»، المشارك في مهرجان تورنتو السينمائي، والمقرر عرضه للجمهور في 30 سبتمبر الجاري.

والفيلم مقتبس من أحداث حقيقية حول رجل يدعى «جون دونوهيو»، غادر نيويورك في عام 1967 لجلب البيرة إلى رفاق طفولته في الجيش أثناء قتالهم في فيتنام، وبعد الوصول إلى الخطوط الأمامية، يلقي «تشيكي» نظرة مباشرة على الأجزاء الجيدة والسيئة من الحرب، التي لم يرها في وطنه.

وأوضح إيفرون: هذه القصة حقيقية وتبدو خطيرة جدًا، ولكن تم نسجها أيضًا بشكل جميل بروح من الفكاهة، وهذا هو أسلوب المخرج بيت فاريلي، وكنت أعلم أنه سيعمل على جعل هذا العمل شيئًا مميزًا».

إيفرون: العمل مع «كرو» و«موري» حلم تحول لحقيقة

ووصف العمل مع النجمين راسل كرو وبيل موري بـ«حلم أصبح حقيقة»، قائلا: «إنهما نشيطان للغاية ويهتمان كثيرًا بهذه المهنة، لدرجة أنهما أتقنا العديد من الجوانب المختلفة في صناعة الأفلام، وأصبحوا أكثر من مجرد نجوم، هذا ما أريد أن أكون عليه عندما أكبر».