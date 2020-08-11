تورنتو السينمائي يكشف عن عروض في الهواء الطلق

كشف مهرجان تورنتو السينمائي الدولي TIFF والذي يقام في كندا، عن خطط جديدة في دورته القادمة، التي تحمل رقم 45، من بينها إقامة عروض للسيارات، وأخرى في "الهواء الطلق" على الواجهة البحرية للمدينة، وذلك لتعويض انخفاض السعة داخل قاعات السينما الداخلية بسبب انتشار فيروس كورونا، بحسب موقع "هوليوود ريبورتر".

وقالت إدارة المهرجان في بيان: "في الهواء الطلق، يمكن للجماهير أن تحظى بتجربة المشاهدة عالية الجودة كما كانت في السنوات الماضية".

وتتضمن خطط TIFF عروض عبر الإنترنت، وإقامة جلسات ومؤتمرات، وأحداث للتواصل، مع إقامة عروض رقمية لأفلام.

يأتي التخطيط لعقد مؤتمر عبر الإنترنت لأول مرة في أعقاب تقليص النسخة المادية لمهرجان تورنتو السينمائي بشكل كبير بسبب فيروس كورونا.

ونظرًا لأن "تورنتو" يسمح للكنديين بمشاهدة بعض العروض في منازلهم، قال المنظمون إنهم سيستخدمون إجراءات مكافحة القرصنة، بما في ذلك وضع العلامات المائية، لحماية حقوق الطبع والنشر للأفلام.

يذكر أن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، أعلن من قبل عن أنه استقر على عرض الفيلم الوثائقي American Utopia في افتتاح الدورة الـ45، التي تنطلق من 10 حتى 20 سبتمبر.

والفيلم من إخراج سبايك لي، ومدته ساعتين و15 دقيقة، ويوثّق عروض المغني والممثل والكاتب David Byrne.

كما أعلن مهرجان تورونتو السينمائي، عن تكريم الممثل كيت وينسليت، بإهدائها جائزة Tribute.