رابط المشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء بالقليوبية.. 6 محاور

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حرص الأجهزة التنفيذية على تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القليوبية، لمتابعة مشروعات المحافظة المقدمة للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وذلك بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي والدكتور محمود العراقي نائبي رئيس الجامعة، وبحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والدكتور محمد عبد الله مدير إدارة المخلفات الصلبة والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.

طريقة التقدم للمشروعات الخضراء بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية، أنه يتم تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة الإلكترونية، من خلال الرابط من هنا.

وأضاف المحافظ، أن التقديم مستمر حتى 18 سبتمبر الجاري، حيث يقوم منسق بالمحافظة ومسؤول بوزارة التخطيط باستعراض كيفية الدخول على المنصة خطوة بخطوة للتسهيل على المواطن العادي لتقديم مشروعه واستيفاء المعايير المطلوبة.

جلسات تعارف وعصف ذهني للمتقدمين للمشروعات الخضراء

واتفق المحافظ ورئيس جامعة بنها على تنظيم جلسات تعارف وعصف ذهني لكل المتقدمين، للتوعية وشرح هدف المبادرة والمقصود منها بفئاتها وهي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة الخاصة بمبادرة «حياة كريمة»، وكذلك المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات، والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة.

وأكد محافظ القليوبية، أن المبادرة تأتي ضمن استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما ناقش المحافظ ورئيس الجامعة خلال اجتماعهما إمكانية رفع كفاءة عنابر التربية ومصنع الأعلاف بمشروع «الـ30 مليون بيضة» بمدينة الخانكة، وكذلك إمكانية استغلال مساحة 15 فدانا التابعة للمشروع من خلال زراعتها بنخيل البلح، أو إنشاء مجمع للصوب الزراعية لتحقيق الاستفادة المادية والبيئية القصوى، والتنمية الاقتصادية المستدامة لهذا المشروع المهم.