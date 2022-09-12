محافظ القليوبية يضبط سيارتي نقل أثناء سيرهما عكس الاتجاه

ضبط عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية، سيارتي نقل تسيران عكس الاتجاه عند منزل طريق شبرا بنها الحر بمدينة بنها، في اتجاه نزلة الزقازيق، ووجه بضبطهما وسحب التراخيص من سائقيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

حملات على البؤر الساخنة للمخالفات بطرق القليوبية

كما وجه محافظ القليوبية إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات في الأماكن التي يعتاد فيها السائقون السير عكس الاتجاه وضبط المخالفين، واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.

إزالة 52 مخالفة بناء بمركز بنها ضمن الموجة 20

في سياق متصل، أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار الحملات ضمن أعمال الموجة 20 (المرحلة الثانية) لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي تابعها المحافظ اليوم لإزالة 52 حالة بناء مخالف بمركز بنها، حيث شهد المحافظ إزالة 4 حالات، منها على مساحة 428 مترا بقرية ميت عاصم التابعة للوحدة المحلية بسندنهور.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الشرطة بجميع المراكز والمدن والأحياء، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدا أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكل التعديات بكل حسم.