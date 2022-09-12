رئيس التحرير

أحمد الخطيب

محافظ القليوبية يضبط سيارتي نقل أثناء سيرهما عكس الاتجاه

كتب:

حسن صالح
10:49 ص | الإثنين 12 سبتمبر 2022
محافظ القليوبية يقود حملات ضد المخالفين بالقليوبية

محافظ القليوبية يقود حملات ضد المخالفين بالقليوبية

ضبط عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية، سيارتي نقل تسيران عكس الاتجاه عند منزل طريق شبرا بنها الحر بمدينة بنها، في اتجاه نزلة الزقازيق، ووجه بضبطهما وسحب التراخيص من سائقيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

حملات على البؤر الساخنة للمخالفات بطرق القليوبية

كما وجه محافظ القليوبية إدارات المرور بالمتابعة الجيدة وشن حملات في الأماكن التي يعتاد فيها السائقون السير عكس الاتجاه وضبط المخالفين، واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.

إزالة 52 مخالفة بناء بمركز بنها ضمن الموجة 20

في سياق متصل، أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار الحملات ضمن أعمال الموجة 20 (المرحلة الثانية) لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي تابعها المحافظ اليوم لإزالة 52 حالة بناء مخالف بمركز بنها، حيث شهد المحافظ إزالة 4 حالات، منها على مساحة 428 مترا بقرية ميت عاصم التابعة للوحدة المحلية بسندنهور.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الشرطة بجميع المراكز والمدن والأحياء، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدا أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكل التعديات بكل حسم.

 

 

اقرأ المزيد:

حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات بعد حملة مكبرة في القليوبية

ضبط 18 قضية مخدرات في حملة أمنية موسعة بمراكز القليوبية

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة طابقين مخالفين بأحد العقارات في بنها

انطلاق حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد كورونا في القليوبية

إطلاق حملة لمكافحة انتشار الحشرات والذباب المنزلي في القليوبية

نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة على أسواق قليوب وكفر شكر

محافظ القليوبية يقود حملة إزالات للمباني المتعارضة مع الدائري
بقلم حسن صالح