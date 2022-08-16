تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار 2022.. أفلام وثائقية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار 2022، من الكلمات التي يرتفع معدل البحث عنها، خاصة من قبل المهتمين بالثقافات المختلفة والفنون والحضارات القديمة، وكذلك الحياة البرية للحيوانات، حيث أنها من أوائل القنوات المهتمة بالمواد الثقافية الهادفة والمجانية على مدار الساعة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار 2022

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل يومي، وعلى مدار 24 ساعة، لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك توضح من خلال هذا التقرير تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار 2022، منها القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، كالتالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2022

يمكن للراغبين في تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على النايل سات 2022، الاستعانة بالتردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة 11411.

- الجودة: خاصية الـ HD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

تردد القناة على نايل سات بخاصية SD

وعلى الراغبين في تشغيل القناة بخاصية SD، ضبط المعلومات الآتية:

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

وتعد قناة ناشونال جيوغرافيك من القنوات التي تعرض العديد من الأفلام الوثائقية المتخصصة في الكثير من المجالات المختلفة، مثل عالم البحار والحيوانات ورحلات الاستكشاف للمناطق والأماكن المختلفة، كالجبال والغابات وأعماق البحار وغيرها من الأماكن.

ومن أبرز البرامج التي عرضت من خلالها «قصة الإله» تقديم الفنان العالمي مورجان فريمان، والذي تم عرضه في 6 حلقات تناولت 6 قضايا جدلية مثل الإيمان، والعبادات، والموت، والمعجزات، وذلك من وجهة نظر الأديان الاسلامية والمسيحية واليهودية، وكذلك المعتقدات الأرضية مثل البوذية والهندوسية، وتم التصوير في عدد من الدول منها مصر.