محافظ القليوبية يضبط 4 سيارات وموتوسيكل أثناء السير عكس الاتجاه

ضبط عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة، سيارة ربع نقل و2 سيارة ميكروباص وملاكى وموتسيكل، يسيروا عكس الاتجاه عند مطلع الطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر.

ووجه الهجان، بضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين، لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، موجهًا بضرورة التعامل بكل شدة مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.

حملات مرورية لضبط المخالفين

شدد المحافظ، على إدارات مرور القليوبية بضرورة المتابعة الجيدة، وشن حملات على الأماكن التي يعتاد عليها السائقين بالسير عكس الاتجاه، وضبط المخالفين واتخاذ أقصى العقوبات، لتحقيق الردع العام والحفاظ على أرواح المواطنين.

انقلاب سيارة نقل على الطريق الحر

يشار إلى أن أجهزة مرور القليوبية، تمكنت من إعادة حركة المرور بطريق «بنها - شبرا» الحر، في محافظة القليوبية، عقب رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت إدارة المرور بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة بمقطورة محملة على الطريق الحر، اتجاه مدينة بنها، دون أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت على الفور إدارة المرور لموقع الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسهيل الحركة المرورية، وتولت النيابة التحقيق.

متابعه إصلاح الهبوط الأرضي ببنها

أجرى محافظ القليوبية، جوله لمتابعه أعمال رصف وإصلاح الهبوط الأرضي على الرياح التوفيقي بمدينة بنها، ومتابعة أعمال الحملة المكبرة، لرفع تراكمات القمامه بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، والمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة.

استهل المحافظ، جولته بتفقد أعمال رصف الطبقة السطحية بطول 200 متر بمنطقة الهبوط الأرضي على الرياح التوفيقي بمدينة بنها.

تجدر الإشارة، إلى أنه على مدار الأسابيع الماضية، تابع الهجان أعمال إصلاح الهبوط، الذى تم تحت اشراف هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق ومجلس المدينة بالتنسيق مع مرور القليوبية، حيث كانت الحفرة بعمق 1 متر، إذ وجه بسرعة الانتهاء إصلاحها وفتح الطريق وعودة الحركة المرورية أمام المواطنين.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد سير أعمال الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة، بالإضافة إلى نقل التراكمات الموجودة بالمقلب الوسيط إلى المدفن الصحي بأبو زعبل، في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى نظافة الشوارع ورفع التراكمات أولا بأول وتسيير الحركة المرورية.

وأشار الهجان، إلى أن الحملة تم شنها بالتعاون والتنسيق مع مدن الجوار بالمحافظة، حيث ساهم مجلس مدينة طوخ اليوم بعدد 2 سيارة حمولة 50 طن، ومجلس مدينة بنها، بعدد 2 سيارة حمولة 50 طنا، بالإضافة إلى معدات حي غرب شبرا الخيمة، وتم رفع أكثر من 6500 طن قمامة حتى الآن، وجاري العمل على جمع تراكمات القمامة بشارع أحمد عرابي.

كما تفقد المحافظ، المحطة الوسيطة (القطاوي) بحي شرق شبرا الخيمة، إذ تم نقل تراكمات القمامة منها إلى المقلب العمومي بنسبة 70%، مشددا على متابعة نقل كل التراكمات للمدفن العمومي، بالتعاون مع المدن المجاورة حتى إفراغه بالكامل، ومحاسبة المتقاعسين في عملهم في حالة استمرار تلك التراكمات.

وشدد الهجان، على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بالمقلب وعدم تركها لليوم التالي، وزيادة عدد السيارات مع صيانة العربات المعطلة لنقل القمامة إلى المدفن الصحي بالعبور، ومتابعة العمالة والسائقين العاملين بالمحطة وتحفيز المتميزين ومعاقبة المقصرين لتحقيق انتظام العمل.