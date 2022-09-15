تفاصيل اختبارات الالتحاق بمدرسة التمريض بطور سيناء.. تنتهي 20 سبتمبر

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى إعلان مواعيد المقابلة الشخصية والاختبارات والكشف الطبي للمتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض بطور سيناء للعام الدراسي 2022 / 2023.

وأوضح أيمن رخا في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أنه تم نشر بيان اليوم على الصفحة الرسمية للمديرية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمواعيد وأماكن الاختبارات وهي أحد الشروط والضوابط الخاصة بالقبول للدراسة في مدرسة التمريض بطور سيناء.

موعد الاختبارات والكشف الطبي

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء أن الاختبارات للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية والمتقدمين للالتحاق بمدرسة التمريض ستنطلق يوم السبت المقبل.

وأشار إلي الاختبارات تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا وهي كالتالي:

- السبت 17 سبتمبر: مقابلة شخصية واختبار نفسي، ومدة الامتحان لكل منها نصف ساعة.

- الأحد 18 سبتمبر: اختبار الحاسب الآلي والقومسيون الطبي.

- الإثنين 19 سبتمبر: اختبار اللغة العربية والإنجليزية.

الثلاثاء 20 سبتمبر: كشف الهيئة.

وشدد على أنه بعد الامتحان تقوم اللجنة برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة بترتيب المتقدمين واختيار العدد المطلوب طبقا لترتيب الدرجات واختبارات القبول.

260 درجة القبول بمدرسة التمريض

وافق اللواء خالد فـودة محافظ جنوب سيناء، على النزول بمجموع القبول لمدرسة التمريض بطور سيناء للحاصلين على الشهادة الإعدادية إلى 260 درجة مع الاحتفاظ بكل الشروط والأوراق المطلوبة التي جرى الإعلان عنها مسبقاً، وآخر موعد لاستلام الأوراق بمقر مدرسة التمريض بجوار مديرية الصحة اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر.