275 درجة شرط القبول بمدرسة التمريض بطور سيناء.. والتقديم الأحد المقبل

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء درجة القبول بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بطور سيناء، اليوم الثلاثاء، إذ وافق على المقترح الذي تقدم به الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بشأن تنسيق القبول بمدرسة التمريض، لتكون درجة القبول 275 درجة.

وأضاف «فودة»، أن نظام الدراسة بمدرسة التمريض بطور سيناء خمس سنوات، وسيتم إجراء اختبارات القبول الأسبوع المقبل، وسيتم ترتيب الأسماء حسب الدرجات الأعلى عقب انتهاء امتحانات اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى اجتياز الطالب «الكومسيون» الطبي.

موعد التقديم لمدرسة التمريض

من جانبه، قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء في تصريحات لـ«لوطن» إنه جرى تحديد مدرسة التمريض بطور سيناء لقبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2022/2023، موضحًا أن نظام الدراسة خمس سنوات.

وتابع أن موعد تقديم الأوراق سوف يبدأ الأحد المقبل ولمدة 13 يومًا علي أن تقدم الأوراق في العيادات الخارجية لمستشفى الطور العام، مشيرًا إلى أن التقديم يكون للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الحديثة أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية بعد إجراء معادلة.

شروط الالتحاق بمدرسة التمريض بالطور

أكد رخا أنه جري وضع شروط الالتحاق بمدرسة التمريض بطور سيناء وهي:

１- أن يكون الطالب على حاصل على مجموع 275 درجة في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022.

２- أن يكون من مواليد محافظة جنوب سيناء أو إقامة الوالد لا تقل عن 15 سنة.

３- أن يجتاز الطالب اختبارات اللغة العربية بدرجات لا تقل عن 7 درجات من 10.

４- اجتياز اختبار اللغة والإنجليزية بمجموع 7 درجات من 10.

５- اجتياز الطالب الكومسيون الطبي.

６- التقديم متاح لكل أبناء مدن محافظة جنوب سيناء ممكن ينطبق عليه المجموع.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمدرسة تمريض طور سيناء.

قال الدكتور أيمن رخا إنه جري تحديد الاوراق المطلوبة للتقديم بالثانوية الفنية للتمريض بكور سيناء وهي

1- بيان نجاح للصف السادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي من الإدارات التعليمية.

2- بيان نجاح للصف الثالث الإعدادي من إدارة شؤون الطلبة بمديرية التربية والتعليم.

3- صورة من الشهادة الإعدادية.

4- شهادة حسن سير وسلوك للطالب من المدرسة التي كان ملحق بها.

5- طلب الالتحاق بمدرسة التمريض (يتوفر بمدرسة التمريض).

6- صورتان شخصيتان للطالب، وثالثة توضع على طلب الالتحاق، ورابعة على استمارة الكشف الطبي.

7- صورة من شهادة الميلاد للطالب.

8- صورة بطاقة ولي الأمر (سارية).

9- 2 دوسيه بلاستيك.

10- عدد 5 ورقات مسطرة للامتحان.