«الزراعة»: زيادة المساحات المنزرعة بالقطن 100% في المنوفية

كشف المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، عن ارتفاع مساحة القطن المنزرعة في المحافظة، 100% مقارنة بالعام الماضي.

التركاوي: مساحة القطن هذا العام بلغت أكثر من 3.48 فدان

وأضاف التركاوي لـ«الوطن»، أن مساحة القطن المنزرعة هذا العام بلغت أكثر من 3 آلاف و 482 فدانا، نظرا لاهتمام الدولة بتشجيع المزارعين على زراعة القطن، مشيرا إلى أن المستهدف في الأعوام المقبلة هو مضاعفة إنتاج القطن في ظل اهتمام الدولة بالزراعات الاستراتيجية.

الحلقات التسويقية أسهمت في بيع القطن بأسعار مرتفعة

وتابع: القطن المزروع في المحافظة طويل التيلة من نوع جيزة 97، والفدان الواحد يحقق إنتاجية جيدة ومبشرة بلغت في المتوسط من 10 إلى 11 قنطارا، كما ساعدت الحلقات التسويقية على بيع القطن بأسعار مرتفعة، ويوجد 3 حلقات لتجميع القطن على مستوى المحافظة في مركز قويسنا.

ونوه بأنه يتم توعية المواطنين بأهمية زراعة القطن، من خلال حملات توعية مكثفة في القرى والمراكز التي لا تزرع الذهب الأبيض في المنوفية مثل أشمون ومنوف، مؤكدا أن المستهدف هو زيادة الرقعة المنزرعة من الأراضي الزراعية من القطن.

وتابع: الدولة تولي أهمية بالزراعة التعاقدية والمحاصيل الاستراتيجية، وإعادة الصناعات القائمة على محصول القطن، مثل الغزل والنسيج والمحاصيل الزيتية وكذلك الأعلاف.