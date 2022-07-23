موجة الحرارة المرتفعة تغزو الصين وتهدد محصول القطن

حذر إقليم شينجيانغ الصيني اليوم السبت من مواجهة المزيد من الفيضانات والانهيارات الطينية والمخاطر على الزراعة مع اجتياح موجات حر المنطقة، وتسارع وتيرة ذوبان الأنهار الجليدية وتشكيل مخاطر على إنتاجه الضخم من القطن.

الحرارة المرتفعة تهدد المحاصيل الزراعية فى الصين

وشهدت الصين ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الصيف فوق مستوياتها العادية منذ يونيو مع إلقاء بعض خبراء الأرصاد الجوية باللوم على تغير المناخ.

وأدى الطقس الحار للغاية إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتبريد المنازل والمكاتب والمصانع. وفي المناطق الزراعية كان الجفاف مصدر قلق.

وقالت تشين تشونيان كبيرة الخبراء في مرصد شينجيانغ للأرصاد الجوية لوسائل الإعلام الحكومية إن أحدث موجات الحر في شينجيانغ استمرت لفترات طويلة وكانت واسعة الانتشار

ارتفاع درجات الحرارة فى الصين

وأشارت إلى أن الطقس السيء في جنوب وشرق الإقليم الذي تزيد مساحته مرتين على مساحة فرنسا مستمر بالفعل منذ نحو عشرة أيام.