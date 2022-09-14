نقيب الزراعيين: محصول القطن هذا العام جيد.. و5000 جنيه سعر استرشادي للقنطار

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن محصول القطن هذا العام جيد، وذلك بفعل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة منذ عام 2014، بالنهوض بالقطن لأنه محصول استراتيجي: «كان هناك مساحات واسعة تزرع من القطن في الثمانينيات والتسعينيات وأوائل الألفينات، ثم انحسرت بعد ذلك، فكان توجيه الرئيس للحكومة بالنهوض بزراعة القطن».

وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة dmc: «لزيادة المساحات كان لا بد من وجود تقاوي معتمدة حتى تتوسع في المساحات التي تزرعها كل عام، لذلك كان الجزء الأول المتعلق بالزملاء في معهد بحوث القطن ومركز البحوث الزراعية إنتاج أصناف متوافقة مع الظروف البيئية، فهناك أصناف معينة تزرع في الصعيد وأخرى في الوجه البحري، وتم بذل جهود كبيرة لإنتاج أصناف القطن الجيدة التي تتحمل الأمراض والتقلبات الجوية»، مشيرا إلى أن السعر الاسترشادي كبير ومرضي للمزارعين، بواقع 5 آلاف جنيه للقنطار.

محصول القمح والقطن أفضل من العام الماضي

وتابع نقيب الزراعيين، أن محصول القطن هذا العام مميز وجيد للغاية، مشيرًا إلى أن محصول القمح كان جيدا جدا، لأن فترة البرودة كانت طويلة وامتدت حتى إبريل: «محصول القمح هذا العام أفضل من العام الماضي، وبالنسبة للقطن فإن الصيف مقبول، ومن ثم فإن الإنتاجية جيدة، ونتوقع أن يكون متوسط إنتاج الفدان في حدود 10 قناطير وهو ما يحقق عائدا مجزيا للفلاح».

شكوى سابقة من تسويق المحصول

وأشار إلى أن الفلاحين والمزارعين كانوا يشتكون في السنوات الماضية من منظومة التسويق، لكن وزارة قطاع الأعمال العام وضعت منظومة لتسويق القطن، وحققت نجاحا كبيرًا، موضحًا أنه جرى زراعة نحو 332 ألف فدان بالقطن.