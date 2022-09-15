«القوى العاملة» تنظم دورات تدريبية مهنية للمواطنين في عدد من المحافظات

انتهت مديرية القوى العاملة في القاهرة من تدريب 10 متدربين وتأهيلهم على أحدث استخدامات التكنولوجيا الحديثة في أعمال صيانة أجهزة التكييف والتبريد، في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة، وجهاز شؤون البيئة، لتطوير التدريب على مهنة التبريد والتكييف في مراكز التدريب التابعة للوزارة لحماية طبقة الأوزون، والتحول لاستخدام بدائل صديقة للبيئة.

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة في القاهرة، بشأن تخريج 10 من التدريب المهني التابعين للمديرية، من الدورة التدريبية التي بدأت في أغسطس الماضي، بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية على مهنة صيانة أجهزة التبريد والتكييف ضمن مشروع «التخلص من استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HPMP».

وأكد أحمد نظمي مدير مديرية القوى العاملة في القاهرة، في تصريحات اليوم، تنفيذ 4 دورات تدريبية للمدربين على التكنولوجيا الحديثة في أعمال صيانة اجهزة التكييف والتبريد، شارك فيها 24 مدرب تبريد وتكييف بمركز تدريب مهني «شهداء الكتيبة 103 صاعقة» الشرابية سابقًا؛ لنشر ثقافة استخدام البدائل الصديقة والإدارة السليمة لوسائط التبريد في السوق المحلية، وتقليل انبعاث المواد المستنفدة للأوزون.

فتح باب التقديم على التدريب المهني بالإسكندرية

كما تلقت الوزارة تقريرًا من مديرية القوى العاملة في الإسكندرية، بشأن بدء برامج التدريب المهني على 10 مهن يحتاجها سوق العمل في المحافظة، بمراكز التدريب المهني الثابتة بمحرم بك والهانوفيل وشرق والحضرة، ووحدة التدريب المتنقلة، بعد اعتماد خطة التدريب المهني للعام 2022 - 2023.

وأكد مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، البدء الفعلي للتدريب في جميع مراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة لجميع الشباب لتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن التدريب من أجل التشغيل من أحد المحاور المهمة للقضاء على البطالة وتخريج عمالة مدربة ومؤهلة لسوق العمل.

وأضاف مدير المديرية، أنه يُشترط تفرغ المتدرب، من خريجي الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة دون مؤهلٍ من سن 18 إلى 45 سنة، كما يحصل المتدرب على الزي الخاص بالتدريب مجانًا، وشهادة معتمدة للخريجين تؤهلهم للعمل بسوق العمل.

بدء التدريب المهني على التفصيل والحياكة والتبريد بدمياط

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بشأن بدء الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني ف دمياط الجديدة، على مهنة التفصيل والخياطة ومهنة التبريد والتكييف لـ15 متدربًا على كل مهنة.

وأكدت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة في دمياط، اليوم، أنّ الدورة التدريبية تستغرق شهرين كاملين لكل ورشة، وفي نهاية الدورة يتم إجراء اختبارات نظرية وعملية تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني في الوزارة مع توزيع جوائز عينية على الخريجين الأوائل.