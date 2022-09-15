القوى العاملة: دورات تدريبية على 6 مهن في مركز بولاق المهني

أعلنت مديرية القوى العاملة في الجيزة، بدء التدريب المهني للعام 2022-2023، في إطار خطة التدريب المهني التي اعتمدتها وزارة القوى العاملة مؤخرا، وبناء على توجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة.

دورات تدريب مهني في مركز بولاق

وتابع المستشار محمد طه، مدير مديرية قوى عاملة الجيزة، اليوم، بدء دورات التدريب المهني المنعقدة بمركز تدريب مهني بولاق، على أقسام «الخياطة، والتفصيل، والكهرباء، والألوميتال، وصيانة الأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف».

واستهل مدير المديرية جولته التفقدية للمركز، بمناقشة المدربين بشأن برامج التدريب النظرية والعملية، وحثّ المتدربين على الاستفادة المثلى من برامج التدريب المتاحة، كما اطلع على سير العمل بالأقسام الاخرى، واستمع إلى عرض من محمد الكيلانى مدير عام مراكز التدريب بشأن ما تم في الأقسام المطورة.

«طه» يطلع على اختبارات قياس مستوى المهارة

واطلع مدير المديرية، على اختبارات قياس مستوى المهارة التي تتم في المركز اليوم، ووجّه بببذل أقصى الجهد لنجاح العملية التدريبية، وفي ختام الزيارة، أثنى مدير المديرية على جهود العاملين في المركز.