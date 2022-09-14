«القوى العاملة»: صرف 7 ملايين و800 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بالإمارات

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنهاء إجراءات صرف مبلغ مليون و420 ألف درهم إماراتي، أي ما يعادل 7 ملايين و800 ألف جنيه مصري لعامل يدعى «أ.ع.ع».

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة أوضاع العاملين المصريين في الخارج، التي تأتي انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على رعاية وحماية العاملين بالخارج وحفظ حقوقهم ومساعدتهم في الحصول عليها.

المبلغ المستحق تعويض للعامل عن إصابة تعرض لها

من جانبها، قالت حنان شاهين رئيس المكتب العمالي بالإمارات، في تقريرها الذي تلقته الوزارة، اليوم الأربعاء، إن المبلغ المستحق للعامل تعويض صدر به حكم المحكمة جراء الإصابة التي تعرض لها أثناء العمل منذ عام 2020.

وأشارت رئيس مكتب التمثيل العمالي في الإمارات، في بيان، إلى أن السفارة تلقت شكوى من شقيقة العامل بطلب المساعدة في الحصول على تلك المستحقات، خاصة وأن العامل متواجد بمصر ولا يستطيع الحضور للإمارات بسبب حالته الصحية الحرجة، لافتة إلى أن مكتب التمثيل العمالي، تابع مع صاحبة الشكوى منذ مارس 2022؛ حتى تم تأكيد ضرورة حضور شقيق المصاب بتوكيل رسمي من صاحب المستحقات، وحضر في سبتمبر 2022، وجرى مخاطبة الجهات الرسمية للمساعدة حتى إتمام إجراءات الصرف.

وأضافت « شاهين» أنه جرى بالفعل تحويل المبلغ لحساب صاحب المستحقات «أ.ع.ع» في مصر بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، ليتمكن من استكمال علاجه.