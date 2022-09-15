نادي القراء المحترفين يناقش «هيكل والإخوان» اليوم بحضور أحمد الطاهري

يناقش نادي «القراء المحترفين»، ومؤسسة «بتانة» الثقافية، مساء اليوم، كتاب «هيكل والإخوان.. كتاب الاعترافات والمواجهات»، للكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة «الدستور»، وتتضمن الفعاليات «حفل توقيع» للكتاب، ومناقشة له مع نخبة من الإعلاميين والمثقفين الحاضرين للفعالية

أحمد الطاهري يشارك في المناقشة

ويشارك في فعاليات حفل التوقيع والمناقشات، أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس تحرير مجلة روز اليوسف، والمفكر الكبير الدكتور ثروت الخرباوي، والإذاعي الكبير محمد عبدالعزيز، رئيس شبكة القاهرة الكبرى.

مناقشة كتاب «هيكل والإخوان.. كتاب الاعترافات والمواجهات»

ومن المُقرر، أن تنطلق فعاليات حفل التوقيع والمناقشة، بحلول السابعة مساء اليوم الخميس، بمقر «بتانة»، ونادي القراء المحترفين، في باب اللوق.

الكتاب يضم الاعترافات التاريخية لـ«هيكل» والمواجهات التي خاضها مع «التنظيم الإرهابي» ويضم كتاب «هيكل والإخوان.. كتاب الاعترافات والمواجهات»، الوقائع التاريخية التي جمعت الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، بجماعة الإخوان الإرهابية منذ عام 1945، حتى وفاته.

وروى الدكتور محمد الباز، في كتابه، كواليس لقاء جمع «هيكل» بمؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، حيث ذكر له أن جريدة الإخوان المسلمين اليومية «موجهة»، وأن الجمهور ينصرف عنها لهذا الغرض.

وأكد «الباز»، أنّ «هيكل» جمعه تاريخاً كبيراً بتنظيم الإخوان الإرهابي، وتواصل معهم في فترات لاحقة، لكنه أسهم بشكل كبير في سقوط التنظيم الإرهابي، بعدما كانوا يقودون البلاد إلى «طريق الظلام».