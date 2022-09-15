«التخطيط» تسلّم «العدل» 3 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري

انتهت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من تسليم وزارة العدل 3 مراكز خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل لتقديم خدمات مكاتب قطاع الشهر العقاري والتوثيق الثابتة، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وجهود وزارة التخطيط لتطوير الخدمات وتقديمها بأفضل الطرق وبكفاءة ويسر، وذلك بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة.

التخطيط: الدولة حريصة على تطوير أداء الخدمات الحكومية

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وذلك في إطار تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

تسليم 43 مركزا لمكاتب الشهر العقاري

وأضافت السعيد، أنّ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم تسليمها لقطاع الشهر العقاري والتوثيق وصل حتى الآن إلى 43 مركزا، تستطيع وزارة العدل تشغيلها في الأماكن المزدحمة والمناطق النائية التي لا توجد بها مكاتب شهر عقاري وتوثيق لدعم المكاتب التقليدية، باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة.

من جانبه، صرح المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، بأنّ المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، مشيرًا إلى أنّ المراكز المتنقلة تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.