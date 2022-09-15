«الدفاع الأذربيجانية»: مقتل 105 جنود أرمينيين في الاشتباكات الحدودية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم، أن 71 من جنودها قتلوا خلال اشتباكات هذا الأسبوع على الحدود مع أرمينيا، مقابل مقتل 105 جنود أرمينيين، وفق ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

الاشتباكات على حدود البلدين

وذكرت الوزارة أن القتال جاء على طول الحدود بين البلدين، بسبب خلاف حول منطقة الانفصال في «ناجورنو كاراباخ»، منذ الثمانينيات، واتهمت الحكومة الأرمينية، أمس، أذربيجان باحتلال 10 كيلومترات مربعة من أراضيها بعد الاشتباكات التي نشبت على مدار الأيام الماضية.