تفاصيل وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية

قالت روسيا، إنها توسطت في وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، بعد اندلاع القتال على الحدود بين البلدين هذا الأسبوع ، ما أدى إلى اندلاع الصراع المستمر منذ عقود، وأصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانا بشأن القتال بين أرمينيا وأذربيجان قالت فيه: «ندعو الأطراف إلى الامتناع عن المزيد من تصعيد الموقف، وممارسة ضبط النفس والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، وفقًا للبيانات الثلاثية لزعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021»، وفق شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

بيان لوقف القتال بين أرمينيا وأذربيجان

وتابع البيان: «نحن على اتصال وثيق مع قيادتي أرمينيا وأذربيجان، وقد ورد نداء من القيادة الأرمينية للمساعدة في حل الوضع»، مضيفا: «نتوقع أن يكون الاتفاق الذي تم التوصل إليه نتيجة للوساطة الروسية لوقف إطلاق النار من الساعة 9.00 صباحًا بتوقيت موسكو في سبتمبر، وأنه سيتم تنفيذه بالكامل».

انتهاك وقف إطلاق النار

وجاء البيان عقب اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الثلاثاء، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية في أذربيجان، بوقف إطلاق النار، لكنها قالت إنه تم انتهاكه بالفعل.

وزعمت وزارة الدفاع الأرمينية صباح الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأذربيجانية، شنت قصفًا مدفعيًا على بلدات حدودية أرمينية، تضمنت الضربة طائرات بدون طيار وأسلحة نارية من العيار الثقيل أطلقت باتجاه غوريس وسوتك وجيرموك، بحسب وزارة الدفاع الأرمينية.

وردت وزارة الدفاع الأذربيجانية ببيان، اعترفت فيه بالضربات، لكنها قالت إن الضربات «صغيرة النطاق» و«تهدف إلى ضمان أمن حدود أذربيجان».

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمينية بإطلاق النار بالأسلحة الصغيرة في اتجاه مستوطنة نوفويفانوفكا، في منطقة غاداباي ومستوطنة هوسولو في منطقة لاتشين بالقرب من الحدود بين البلدين، ونفت أرمينيا ما وصفتها بـ«المزاعم».