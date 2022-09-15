فتح باب التقديم للمدن الجامعية في «حلوان» السبت المقبل

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان، فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين المقبولين في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2022-2023، بدءًا من السبت المقبل وحتى الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر الجاري.

طريق التقديم للمدن الجامعية

وأشارت الإدارة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه يجري التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية عبر هذا الرابط، لافتة إلى ذلك يأتي تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ خالد ذكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية، أن الأوراق المطلوبة للتقدم هس:

- 2 صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.

- 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- 2 من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات.

- بحث اجتماعي للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

- 12 صورة شخصية للطالب، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.