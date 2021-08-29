4 مدن جامعية متاحة لطلاب جامعة بنها.. تعرف عليها وشروط التقديم

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة بنها عن بدء سحب وتلقي طلبات الإقامة بالمدن الجامعية (بنها وطوخ ومشتهر وشبرا) طلبة وطالبات للعام الجامعي 2021/ 2022، اعتباراً من يوم 22 أغسطس الجاري وحتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك للطلاب القدامى والطلاب المستجدين.

خطوان الالتحاق بالمدن الجامعية جامعة بنها

- يتم سداد رسوم ملف التقديم الكترونيا على موقع التحصيل الالكتروني لجامعو بنها على الرابط التالي:

http://mis.bu.edu.eg/onlinepayment/RESIDENCE_PAY.aspx

- يتم تحميل ملف التقديم إلكترونياً من نفس الرابط السابق بعد سداد الرسوم المستحقة

- يتم استيفاء استمارة التقديم بالمدن الجامعية من الكلية الملتحق بها الطالب مع ختمها بخاتم شعار الجمهورية بالكلية

- كذلك يتم استيفاء الاستمارة من الضامن وختمها بخاتم شعار المصلحة التى يعمل بها الضامن

- يتم التوقيع على الاستمارة في الجزء المخصص من الطالب وولي الامر.

- يتم تصوير الاستمارة (اسكانر او بالهاتف المحمول) ويتم رفعها على الرابط الاسفل مع رفع صورة بطاقة الطالب وصورة بطاقة ولي الامر كذلك صورة من بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب الجدد فقط

رابط رفع وتحميل المستندات:

http://www.mis.bu.edu.eg/onlinepayment/ED_STUD_RESIDENCE_UPLOAD_LOGIN.aspx

تنيهات هامة لطلاب جامعة بنها

ونبهت جامعة بنها أنه يجب على جميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدن الجامعية تسجيل الطلب الكترونيا على موقع الزهراء للمدن الجامعية كذلك احضار استمارة التقديم التي تم استيفائها من الكلية والضامن الى ادارة المدينة حال قبوله للسكن، وأنه لن يتم قبول أي طلب إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وإتباع التنبيهات والالتزام بمواعيد التقديم المحددة.

وأكدت أنه يحق للإدارة العامة للمدن الجامعية الحق في رفض أي طلب يثبت أن به بيانات غير صحيحة ويخضع الطالب وولى الأمر في هذه الحالة إلى الإجراءات القانونية.

ومتاح لكل من الطلاب الجدد والقدامى التقدم بطلبات الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية لطلاب جامعات: «الأقصر، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، السويس، الفيوم، القاهرة، الزقازيق، المنصورة، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي».