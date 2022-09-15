منظومة جديدة لتوزيع «البنج» إلكترونيا.. ونقيب «الأسنان»: إطلاق المنصة خلال 45 يوما

خطوات إيجابية سريعة اتخذتها نقابة أطباء الأسنان بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، لتحسين الخدمة الطبية، ووبناء منظومة توزيع البنج إلكترونياً عبر منصة رقمية جديدة.

وقال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إن هناك عدة خطوات إيجابية، لحل لتوفير البنج عبر منظومة حديثة، مؤكدا أنه التقى مع بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والفريق المعاون له، واتفق الجانبان على مجموعة من الخطوات، منها بدء تنفيذ منظومة توزيع البنج إلكترونيًا من خلال منصة رقمية (أبليكيشن) بحيث يطلب الأطباء البنج من خلال المنصة، وتصلهم العبوات إلى العيادة من هيئة الشراء مضافًا إليها مصاريف الشحن، لافتًا إلى بدء العمل فعليًا لإنشاء المنصة منذ عدة أيام، وتنتهي خلال شهر ونصف من الآن، بفضل التعاون المثمر.

وأكد نقيب أطباء الأسنان، في تصريحات لـ «الوطن»، أنه لحين الانتهاء من المنصة، يجرى الآن توزيع البنج من خلال النقابات الفرعية بنسبة حصة كل أسبوع، موضحًا أنه تم توزيع البنج على عدد من النقابات بالفعل، وذلك للأنواع الأربعة المتاحة في مصر».

حل أزمة بنج الأسنان بجهود هيئة الشراء الموحد

وأوضح «هيكل»، أنه بالتوازي ستقوم هيئة الشراء الموحد من خلال الشركة المصرية للأدوية بتوزيع البنج الإسباني، من خلال صيدليات الشركة على مستوى الجمهورية، وسيتم الإعلان بأسماء وعناوين الصيدليات في كل محافظة.

وأشار نقيب أطباء الأسنان، أن التوزيع يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، على أن يكون في البداية لكل طبيب له «علبة» أسبوعيًا (تزداد لاحقًا) يحصل عليها بموجب أمر توريد مختوم للصيدلية من النقابة الفرعية، موضحًا أن الطبيب يحصل على الأمر من نقابته الفرعية ومسجل به الاسم ورقم القيد ورقم تسجيل العيادة بالنقابة، أو العيادة التي يعمل بها (حسب اشتراطات هيئة الشراء الموحد)، مشيرا إلى أنه تيسيرًا على الأطباء القاطنين بعيدًا عن مقار النقابة، يمكن الحصول على أربعة أوامر توريد مؤرخة للشهر كله.

توزيع بنج الأسنان

ولفت إلى أنه يمكن التواصل مع النقابة الفرعية لبحث إمكانية إرسال أوامر التوريد إلى الطبيب في محل سكنه أو عيادته، مؤكد أن هذه الاشتراطات لحوكمة التوزيع ومنع تسرب البنج من الصيدليات إلى التجار، متابعًا: «على النقابات الفرعية مراعاة العدالة في التوزيع بين من يحصل على أوامر توريد، وبين من يستلم من حصة النقابة الفرعية التي توردها لهم النقابة العامة».