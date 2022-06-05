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رئيس هيئة الشراء الموحد: 35 ألفا عدد المسجلين بمنصة المؤتمر الطبي الأفريقي

كتب:

محمد عزالدين
10:46 ص | الأحد 05 يونيو 2022
اللواء طبيب بهاء الدين زيدان

اللواء طبيب بهاء الدين زيدان

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إنّ المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول يعتبر أول الخطوات العملية نحو نمو التكامل ونافذة لعرض إمكانيات الدول الأفريقية مما يعزز من حركة التجارة البينية بينها، وإمكانيات جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الرعاية الصحية، الذي يعد الأكثر نموًا بين القطاعات الاقتصادية بالدول الأفريقية.  

350 شركة محلية وعالمية سجلت عبر منصة المؤتمر الطبي الأفريقي

وأضاف «زيدان» خلال كلمته بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ عدد المسجلين على منصة المؤتمر 35 ألف حتى الآن، بمشاركة أكثر من 350 شركة محلية وعالمية في مختلف المجالات الطبية، وأكثر من 800 متحدث من جميع أنحاء العالم، و280 محاضرة وجلسة علمية، و24 مؤتمرًا علميًا، و20 ورشة عمل.

برامج علمية معتمدة للأطباء المتدربين من الدول الأفريقية ومصر

ولفت إلى أنَّه يوجد بالمؤتمر والمنتدى برامج علمية معتمدة للأطباء المتدربين من الدول الأفريقية ومصر، ومنحهم شهادات تدريب معتمدة من كلية الجراحين الملكية بإنجلترا والجمعية الأفريقية للتعليم الطبي المستمر.

وأوضح أنَّه سيتمّ انعقاد أكبر مؤتمر لأمراض القلب بمدينة الإسكندرية في الفترة من 7 لـ 9 يونيو، مكملًا للتخصصات الطبية المكملة لهذا المعرض والمؤتمر، مؤكدَّا أنَّ الهيئة تتعهد بألا تدخر جهدًا في التعاون مع شركاءها في إنجاح هذا المنتدى.

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