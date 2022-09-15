مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة 2022 الجديدة وتوقيتات التأخير

تعد عمليات الانتقال من القاهرة إلى الإسكندرية أو العكس واحدة من أكثر التحركات الداخلية في مصر، والوسيلة الرئيسية لهم القطارات، لذا فمعرفة مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة 2022 الجديدة واحدة من أهم احتياجات المواطنين في الآونة الحالية، وبالتحديد مع عمليات تنقل طلاب كلا المحافظتين عقب انتهاء عمليات تنسيق الكليات والتحاق عدد كبير من الطلاب بجامعات خارج المحافظة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة 2022 الجديدة خلال شهر سبتمبر الجاري، والتي يتبعها تأخير قرابة 60 دقيقة بسبب التطوير الذي تجريه سكك حديد مصر في الوقت الراهن وينتج عنه هذا التأخير وفقا لأحدث بيان رسمي من الهيئة القومية للسكك الحديدية والتي توفر 17 قطارا يوميا ذهاب وعودة ما بين الإسكندرية والقاهرة والتي تشهد تغيير في محطات الوصول في الوقت الراهن أيضا.

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية 2022 الجديدة

تنطلق أولى قطارات القاهرة الإسكندرية 2022 وفقا للمواعيد الجديدة عبر قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

- ويعقب ذلك قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- بعد قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، أهم تلك القطارات كونه القطار المباشر ذات السرعة العالية وموعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط «مكيف - محسن»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.

- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.

- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

- قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

- قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.

- قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.20 بعد الظهر.

- قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 بعد العصر.

- قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 بعد العصر.

- قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة 2022 الجديدة

- تنطلق قطارات الإسكندرية القاهرة يوميا عبر قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- ووفرت السكك الحديدية قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

- كما وفرت قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

- وتعود القطارات المكيفة مرة أخرى عبر قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

- قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

- قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

- قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

- قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

- قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 بعد الظهر.

- قطار رقم 196 الإسكندرية القاهرة والذي يصل إلى الفيوم مختلط «مكيف- محسن» موعد قيامه الساعة 15.40 بعد الظهر.

- قطار رقم 88 الإسكندرية القاهرة والذي يصل إلى أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 بعد العصر.

- قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 17.20 بعد العصر.

- قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية القاهرة والذي يصل إلى أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

- قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

- قطار رقم 934 الإسكندرية القاهرة والذي يصل إلى أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.